Особые среди обычных

Человек-в-пикселе стоит в очереди к банкомату, трясется в поезде, бурчит в магазине и болтает по телефону, и вот так, по-хорошему – он ничем не отличается от тебя и меня. Такие же руки, ноги, забитый нос, пачка "Винстона", остатки зарплаты на карточке и счет за коммуналку. Один в один – если бы я не видел их здесь, в Киеве, и в других городах моей прекрасной страны.

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Мы живем в мире, где улыбчивый чернявый хлопец с нелепой челкой убивает людей. Где пожилой и грузный дядька, зажавший в желтых зубах бычок, отправляет куски горячего металла, рвущие чужое теплое тело на капельки. Где скучный, белобрысый и нудный механ виртуозно заправляет "бэху" в поворот за посадкой, а мерзкий, язвительный и вечно недовольный наводчик наживляет вагнеровскую "эспешку", кашляя и хрипя от радости.

Мы имеем дело с людьми, которым доставляет удовольствие слово "попал", хотя это "попал" – на самом деле чья-то смерть на том конце линии быстро остывающего воздуха.

Зло, борющееся за добро

Цельнокованные зубастые твари, целующие своих детей и тут же, через несколько дней короткого отпуска, убивающие таких матерых, невероятно крутых, тактических и тренированных суперспецназовцев системы Кадочникова. Тихо, спокойно, с легкой улыбкой, с кофе и под маты из радейки.

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Смерть ходит в тапках, курит "красные" и воюет на нашей стороне, и джинн адреналинового безумия, курирующий "сили та засоби, задіяні у протидії російській агресії", любит посидеть с ней, выпить по пиисяшке военного "Шабо", обматерить штабных и договориться за спільні дії.

Они вам не сонечки – они злые и опытные сволочи, любящие и умеющие убивать. Именно этим они и хороши, и они – на нашей стороне. С праздником, Сухопутка.