Беззуба зграя
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Під Сватовим "намалювалась" російська "дісантура", десь до посиленої роти 247-го десантно-штурмового полку зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії чи то з трьома, чи то п'ятьома танками.
Пробують просуватися у бік Коломийчихи, поки безрезультатно. Але в ефірі дуже сильно матюкаються і погрожують "порвать украинцев на пополам".
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Попереду – найцікавіше
Загалом, судячи з усього, противник на Старобільському напрямку далі вже не може постійно перебувати у режимі "перманентних лобових контратак", видихається через достатньо суттєві втрати.
А я попереджав, буде "больно и бессмысленно", якщо з впертості діяти саме таким чином. Найцікавіше буде, якщо вони зараз будуть відходити на Кремінну і північніше неї.