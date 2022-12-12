Политика – всегда определяющая в ведении войны

Сейчас же это важно для режима Путина и того же Суровикина. Надо перекрывать поражение выходом на административные границы Донецкой области.

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Второе. Столкнулся на этой неделе с тезисом: "Политические расчеты руководят соответствующим поведением Московии по Бахмуту". Открою, возможно, для кого-то секрет, но политика всегда определяющая в ведении войны. Она задает стратегическую рамку, как хорошо определил отец онтологии войны Карл фон Клаузевиц.

Но что отличает качественную стратегию от некачественной – это то, находится ли политика в органическом единстве с имеющимися способностями и соответствующей способностью воевать или нет. И в этом у московитов проблемы. И вообще в этой войне, и на примере действий вокруг Бахмута.

Кремль не учитывает подлинные способности своей армии

По-хорошему московитам давно нужно переходить к стратегической эшелонированной обороне, пытаясь окружить украинские силы, когда те будут пытаться наступать, а не наступать самим вокруг Бахмута. Так как с таким наступлением, как сейчас, когда украинские силы выходит только выталкивать, а не окружать и уничтожать, попытка выйти на административные границы Донецкой области будет очень ценной.

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Поэтому вопрос не в том, что политические расчеты руководят ведением войны, а в том, что политические расчеты не учитывают реальный потенциал и соответствующую способность воевать.

В этом слабое место подхода московитов. Но это и к лучшему, потому что наша победа будет построена на наших успехах и на просчетах врага.