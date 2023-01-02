Независимый военный обозреватель Деф Мон объяснил, что сравнил фото от 31 декабря 2022 года с кадрами за апрель этого же года. Там видна существенная разница.
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Что изменилось на Кинбурнской косе
Спутниковые снимки Кинбурнского полуострова. Верхнее изображение сделано вчера (31 декабря 2022 – 24 канал), и на нем видны определенные разрушения вдоль берега. Нижнее изображение является эталонным изображением с апреля,
– заявил Мон.
Обозреватель показал фотографию, на которой отчетливо видны разрушенные Вооруженными Силами Украины зданий по состоянию на конец декабря 2022 года. Именно у них базировались россияне на Кинбурнской косе.
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Стоит отметить, что на кадрах видны разрушения западнее села Покровское (Покровские хутора) и севернее парка Римбы.
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Что известно о ситуации на Кинбурнской косе
- Кинбурнская коса занимает крайнюю северо-западную часть Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом. Именно она является единственной оккупированной россиянами частью Николаевской области. Это не позволяет украинским властям заявить об освобождение Николаевщины.
- Именно на косе "запираются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Более того, контроль над ней позволяет россиянам стрелять по Очакову и портопункту.
- 25 декабря 2022 года спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что для деоккупации Кинбурнской косы нужны еще некоторые усилия. Вооруженные Силы Украины работают над этим.
- Именно поэтому, по словам Гуменюк, в ближайшее время следует ожидать освобождения косы от российских захватчиков.