Речниця ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ЗСУ продовжують бойову роботу зі звільнення Кінбурнської коси. Вона повідомила, що роботу нашим воїнам ускладнює погана погода, а також впевненість щодо відсутності цивільних на косі.

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ЗСУ постійно відпрацьовують по окупантах на Кінбурнській косі

Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги,

– зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Зокрема, це в більшості піщаний насип, тому населені пункти там – це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися".

Гуменюк заявила, що саме тому росіяни намагаються використовувати ці населені пункти як місця свого базування.

"Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", – сказала речниця ОК "Південь".

За словами Гуменюк, окупанти не можуть постійно перебувати на Кінбурнській косі, адже українські бійці працюють по них у відповідь.

І вони тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ротируються на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса,

– резюмувала Гуменюк.

Що відомо про ситуацію на Кінбурнській косі