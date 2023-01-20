Це пов'язано зі штормом. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про це в ефірі телемарафону 20 січня.

Зауважте Ракетоносії напоготові, – Гуменюк про підготовку Росією наступної атаки

Що відомо про активність ворогів у Чорному морі

За словами начальниці пресцентру, корабельне угруповання ворога залишає на бойовому чергування всі 6 ракетоносіїв. Серед яких – два підводних.

І це говорить про те, що загальний залп може сягати 40 ракет типу "Калібр". Це досить потужна готовність. Можна говорити про небезпеку як поодиноких ракетних ударів, так і підготовку до масованого ракетного удару,

– заявила Гуменюк.

За її словами, певна активність авіації російських загарбників також спостерігається. І хоч вороги заявляли про навчання, але навчально-тренувальний політ може запросто перетворитись на напад.

Тому Наталія Гуменюк вкотре закликала людей реагувати на повідомлення про повітряну небезпеку.

Які дії ворогів у морі помітні

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України розповіла, що у росіян після досвідом з "Москвою" є так звана ракетобезпечна зона.

"Вони усвідомлюють, що є зони ураження нашою зброєю. І туди ані руш. Тому вони тримаються за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська", – пояснила Гуменюк.

Роблять все, щоб за нинішньої погоди зайти в пункти базування, але не наближаються на відстань, з якої їх можуть вразити ЗСУ. За словами керівниці пресцентру, на жаль, у них є перевага: "Навіть, перебуваючи в так званій безпековій для себе зоні, вони (вороги – 24 Канал) здатні наносити ураження по всій території України тими "Калібрами", якими споряджені".

Однак Наталія Гуменюк пояснила, що у морі також є два десантні кораблі. Проте з нашого боку узбережжя Чорного моря готове дати відсіч ворогу та не допустити висадки десанту з моря.

Що відбувається у морі