Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону констатувала, що ігнорувати сигнали про повітряну тривогу 19 січня не варто. Хоч у морі штормить, однак це не заважає окупантам атакувати нашу державу.

Читайте також Зло має бути покаране: поіменний список відповідальних за масове вбивство українців у Дніпрі

Скільки ракетоносіїв у морі

Розпочала Гуменюк з того, що погода в Україні сонячна, аби "ми краще бачили активність кораблів ворога". Проте в акваторії Чорного та Каспійського морів неспокійно – себто там штормить.

Вороже корабельне угрупування налічує 11 одиниць, 6 з яких – ракетоносії. Сумарно ракет в цьому випадку може бути 40 одиниць. Це говорить про те, що там є надводні та підводні ракетоносії. Тому ігнорувати сигнали тривоги не слід,

– сказала речниця.

Окрім того, вона відповіла, чи ускладнює шторм пуски ракет. За її словами, критичного впливу погода на ситуацію не має. Хоча в таких випадках з'являється необхідність заведення корабельного складу по пунктах базування, тому ракетна атака відкладається на певний період часу.

Зверніть увагу! На відміну від ракет, ворог не може запускати дрони у штормову погоду. На цьому наголосила речниця під час свого включення. Власне, іранські безпілотники окупанти можуть запускати лише тоді, коли немає вітру. А сьогодні, як відомо, синоптики попередили українців про негоду в певних областях.

В Україні лунали сигнали повітряної тривоги на Водохреще