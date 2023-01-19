Укргідрометцентр застерігає, що 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви очікується потужний вітер. В Карпатському регіоні прогнозують значний дощ та мокрий сніг
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Якою буде погода 19 січня
19 січня в Україні очікується хмарна погода. На заході країни та Житомирській області прогнозують помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні – значні опади.
Швидкість вітру очікується у межах 7 – 12 метрів на секунду, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15- 20 метрів на секунду.
Найхолодніше буде на Заході та Сході, у цих регіонах очікується 3 – 8 градусів тепла, на півдні країни буде найспекотніше, повітря прогріється до 12 – 17 градусів тепла. На решті території 6 – 11 градусів тепла.
Штормове попередження в Україні / Фото Укргідрометцентр
Негода у Карпатах та густий туман в Києві
Наразі у Карпатах спостерігається різке ускладнення погодних умов. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 метрів. Вітер південний, південно-західній 18- 20 метрів на секунду, хуртовина, температура повітря -4°С,
– йдеться у повідомленні.
Ускладнення погодних умов в Карпатах / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
19 січня столицю огорнув густий туман. У КМДА закликають водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі. "У першій половині дня у Києві утримається туман, видимість 200 – 500 метрів", – зазначила міська влада.