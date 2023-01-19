Вражаючі кадри вже розповсюдили мережею. Подивитись на красу можна далі у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Туман, сніг та мороз: як виглядає зимова казка на високогір'ї Карпат

Світанкові знімки Києва

Мешканці багатьох районів Києва могли спостерігати зранку веселку в небі. Вони поділились цими неймовірними кадрами такого рідкісного природного явища, що сталось у січні.



У Києві був вражаючий світанок / фото 24 Каналу



Київ накрив густий туман / фото 24 Каналу

До того ж священник ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що "веселка над українською Лаврою – знак Божого благословення у свято Богоявлення".

У Києві помітили веселку в січні / фото місцеві телеграм-канали

Якою буде погода в Україні 19 січня

У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні прогнозують значні опади. Натомість у східних та Сумській областях вночі буде невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Проте вітер сильний, південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Зверніть увагу, синоптики прогнозують 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15 – 20 метрів за секунду, а в Карпатському регіоні значний дощ та мокрий сніг.

Також оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики наголосили, що через це можливі порушення руху транспорту.