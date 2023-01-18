Через сильні вітри та опади у багатьох регіонах попередили про I рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Якою буде погода в Україні у четвер

У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні прогнозують значні опади.

Натомість у східних та Сумській областях вночі буде невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Проте вітер сильний, південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви сягатимуть аж 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди в обласних центрах

  • Київ – +8...+10
  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +6...+8
  • Тернопіль – +6...+8
  • Чернівці – +7...+9
  • Хмельницький – +7...+9
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +4...+6
  • Житомир – +6...+8
  • Вінниця – +9...+11
  • Одеса – +14...+16
  • Миколаїв – +12...+14
  • Херсон – +15...+17
  • Сімферополь – +16...+18
  • Кропивницький – +10...+12
  • Черкаси – +9...+11
  • Чернігів – +7...+9
  • Суми – +7...+9
  • Полтава – +9...+11
  • Дніпро – +10...+12
  • Запоріжжя – +12...+14
  • Донецьк – +7...+9
  • Луганськ – +5...+7
  • Харків – +7...+9