Через сильні вітри та опади у багатьох регіонах попередили про I рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Якою буде погода в Україні у четвер

У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні прогнозують значні опади.

Натомість у східних та Сумській областях вночі буде невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Проте вітер сильний, південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви сягатимуть аж 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, а в Карпатському регіоні значний дощ та мокрий сніг, можливий зсув ґрунтів та підйом води. Оголошено I рівень небезпеки.

Прогноз погоди в обласних центрах