Впечатляющие кадры уже распространили по сети. Посмотреть на красоту можно далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Туман, снег и мороз: как выглядит зимняя сказка на высокогорье Карпат

Рассветные снимки Киева

Жители многих районов Киева могли наблюдать утром радугу в небе. Они поделились этими невероятными кадрами такого редкого природного явления, которое произошло в январе.



В Киеве был поразительный рассвет / фото 24 Канала



Киев накрыл густой туман / фото 24 Канала

К тому же священник ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что "радуга над украинской Лаврой – знак Божьего благословения в праздник Богоявления".

В Киеве заметили радугу в январе / фото местные телеграм-каналы

Какой будет погода в Украине 19 января

В западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе прогнозируют значительные осадки. В восточных и Сумской областях ночью будет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Однако ветер сильный, южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Обратите внимание, что синоптики прогнозируют 19 января в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы 15 – 20 метров в секунду, а в Карпатском регионе значительный дождь и мокрый снег.

Также объявлен уровень опасности, желтый. Синоптики подчеркнули, что из-за этого возможны нарушения движения транспорта.