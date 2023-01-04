Гору Поп Иван полностью заснежило. Спасатели уже показали соответствующее фото зимней сказки.

К теме К горным спасателям в Карпатах пришла куница: фото из заснеженной вершины

Как выглядит высокогорье Карпат

По состоянию на 9 утра 4 января на горе Поп Иван снежно, держится мороз.

Так, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат облачно и туманно. Ветер западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха составляет –5 градусов.



Погода на горе Поп Иван / фото ГСЧС Украины

Прогноз погоды на 4 января

Сегодня, 4 января, синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха на всей территории страны. Похоже, аномальная жара чуть-чуть отступает, однако столбики термометра не спешат опускаться ниже нуля.

Ночью в Украине обещают 0 – 5° тепла, а днем – 3 – 9°. В то же время, осадков в этот день не стоит ожидать – на улице будет облачно с прояснениями.

Кстати, в Киеве днем передают – 4 – 6°.