Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Сейчас на горе Поп Иван настоящая зимняя атмосфера.

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На Поп Иван пришла куница

Спасатели опубликовали фото зимней погоды на горе Поп Иван. На другом кадре можно увидеть, как на вершине оказалась куница.

Вот такая зимняя атмосфера сейчас на горе Поп Иван. И такие гости забегают поздороваться к нашим ребятам,

– написали спасатели.



На горе Поп Иван настоящая зимняя погода / фото ГСЧС Украины



Куница оказалась на горе Поп Иван / фото ГСЧС Украины

Спасатели отметили, что если для куницы эта погода нестрашна, то любителям горного отдыха лучше не отправляться в путешествия. Особенно, учитывая, что 27 декабря на Прикарпатье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с – I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря

Погода в Украине 27 декабря будет преимущественно теплым, а почти над всем государством будут лить дожди. Без осадков не останется ни одна из областей.

Так, будет снижить в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там будет идти мокрый снег, однако температура не опустится отметки ниже нуля.

В других областях синоптики прогнозируют дожди, а также пасмурную погоду над всей Украиной. В целом, температура в Украине будет колебаться от -2 градусов ночью до + 9 днем.