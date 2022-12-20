Какая погода в Карпатах

Температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский опустилась до -10 градусов. Небо – облачное.

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Ветер юго-западный. Он двигается со скоростью 11 метров в секунду. Из-за недавних оттепелей и внезапного падения температуры на склонах Черногоры заметили обледенение. Кроме того, в горах объявили 2 уровень опасности из-за возможного схода лавин.



Сколько снега выпало на горе Пип Иван / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост



В Карпатах возможно сход лавин / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост



Как спастись во время схода снежных лавин / Инфографика 24 канала

В Украине идет потепление

После недавних сильных морозов и снегов потеплеет. В ближайшее время температура воздуха не опускается ниже 0 градусов даже ночью. На Западе и на Юге столбики термометров поднимутся до +9 градусов, в Крыму – вообще до +12 градусов.

При этом синоптики обещают дожди. 24 февраля, в Украине будет пасмурная и мокрая погода. Дожди прогнозируют во всех областях Украины. Но воздух при этом будет теплым.