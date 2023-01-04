Гору Піп Іван повністю засніжило. Рятувальники вже показали відповідне фото зимової казки.

До теми До гірських рятувальників у Карпатах завітала куниця: фото із засніженої вершини

Як виглядає високогір'я Карпат

Станом на 9 ранку 4 січня на горі Піп Іван сніжно, тримається мороз.

Так, на одній із найвищих вершин українських Карпат хмарно та туманно. Вітер західний, 5 метрів за секунду. Температура повітря становить –5 градусів.



Погода на горі Піп Іван / фото ДСНС України

Прогноз погоди на 4 січня

Сьогодні, 4 січня, синоптики прогнозують плюсову температуру повітря по всій території країни. Схоже, аномальна спека трохи відступає, проте стовпчики термометра не поспішають опускатися нижче нуля.

Вночі в Україні обіцяють 0 – 5° тепла, а вдень – 3 – 9°. Водночас опадів цього дня не варто очікувати – на дворі буде хмарно з проясненнями.

До речі, у Києві вдень передають – 4 – 6°.