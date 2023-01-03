Якою буде погода в Україні 4 січня та чи чекати на повернення морозів цього дня, розповідає 24 Канал.

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Яка погода буде в Україні 4 січня

Синоптики прогнозують плюсову температуру повітря по всій території країни. Схоже, аномальна спека трохи відступає, проте стовпчики термометра не поспішають опускатися нижче нуля.

Вночі в Україні обіцяють 0 – 5° тепла, а вдень – 3 – 9°. Водночас опадів цього дня не варто очікувати – на дворі буде хмарно з проясненнями.

У Києві 4 січня теж не має бути холодно. Вночі передають 2 – 4° тепла, а вдень – 4 – 6°.

Температура в обласних центрах цього дня

  • Київ – +4...+6
  • Ужгород – +7...+9
  • Львів – +6...+8
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +5...+7
  • Чернівці – +5...+7
  • Хмельницький – +5...+7
  • Луцьк – +5...+7
  • Рівне – +4...+6
  • Житомир – +4...+6
  • Вінниця – +5...+7
  • Одеса – +7...+9
  • Миколаїв – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Сімферополь – +6...+8
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +5...+7
  • Чернігів – +4...+6
  • Суми – +3...+5
  • Полтава – +5...+7
  • Дніпро – +5...7
  • Запоріжжя – +6...+8
  • Донецьк – +6...+8
  • Луганськ – +6...8
  • Харків – +5...+7

Прогноз погоди на 4 січня / Скриншот з Укргідрометцентру