Якою буде погода в Україні 4 січня та чи чекати на повернення морозів цього дня, розповідає 24 Канал.

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Яка погода буде в Україні 4 січня

Синоптики прогнозують плюсову температуру повітря по всій території країни. Схоже, аномальна спека трохи відступає, проте стовпчики термометра не поспішають опускатися нижче нуля.

Вночі в Україні обіцяють 0 – 5° тепла, а вдень – 3 – 9°. Водночас опадів цього дня не варто очікувати – на дворі буде хмарно з проясненнями.

У Києві 4 січня теж не має бути холодно. Вночі передають 2 – 4° тепла, а вдень – 4 – 6°.

Температура в обласних центрах цього дня

Київ – +4...+6

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +5...+7

Дніпро – +5...7

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...8

Харків – +5...+7

Прогноз погоди на 4 січня / Скриншот з Укргідрометцентру