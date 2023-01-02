1 січня погода була настільки теплої, що на багатьох метеостанціях фіксували навіть +20 градусів.

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Чому такі високі показники

За даними Центральної геофізичної обсерваторія імені Бориса Срезневського, 1 січня в Україні встановили 64 метеорологічні рекорди, а саме значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від +10 до +20 градусів Цельсія.

Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень,

– мовиться в повідомленні.

Синоптики пояснили, що причиною такої погоди став винос теплої повітряної маси з Африканського континенту, поле високого тиску над більшою частиною Європи й відповідно сонячна погода.

У Києві 1 січня теж зафіксували температурний рекорд