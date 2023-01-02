Вже декілька днів погода в Україні нагадує про весну. 3 січня не стане виключенням. Тож поки що можна без проблем економити електроенергію на опаленнях в домівках.

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Прогноз погоди в Україні на 3 січня

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 3 січня середня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме від +7 до +12 градусів. Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.

На південному заході та в південній частині буде +9...+14 градусів. На півдні, сході та в центрі буде сонячно. Лише на Закарпатті та в Карпатах де-не-де можуть пройти невеликі дощі.

У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте повітря стане холоднішим. Опади навряд чи будуть, але збільшиться хмарність.

Яка температура буде в обласних центрах

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...10

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +6...+8

Харків – +7...+9

Київ – +8...+10



Погода в Україні 3 січня / Укргідрометцентр