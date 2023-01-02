Вже декілька днів погода в Україні нагадує про весну. 3 січня не стане виключенням. Тож поки що можна без проблем економити електроенергію на опаленнях в домівках.
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Прогноз погоди в Україні на 3 січня
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 3 січня середня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме від +7 до +12 градусів. Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.
На південному заході та в південній частині буде +9...+14 градусів. На півдні, сході та в центрі буде сонячно. Лише на Закарпатті та в Карпатах де-не-де можуть пройти невеликі дощі.
У Києві 3-го січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте повітря стане холоднішим. Опади навряд чи будуть, але збільшиться хмарність.
Яка температура буде в обласних центрах
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +9...+11
- Чернівці – +9...+11
- Хмельницький – +9...+11
- Луцьк – +8...+10
- Рівне – +8...+10
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +9...+11
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +8...+10
- Суми – +7...+9
- Полтава – +8...+10
- Дніпро – +8...10
- Запоріжжя – +10...+12
- Донецьк – +7...+9
- Луганськ – +6...+8
- Харків – +7...+9
- Київ – +8...+10
Погода в Україні 3 січня / Укргідрометцентр