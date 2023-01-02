Перші морози прогнозують вже цього тижня
За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, морози можуть повернуться в Україну вже з 5 січня. У частині регіонів температура повітря може знизиться до -4...-6 градусів. А мокрий сніг та дощ накриють майже всю територію нашої держави.
Читайте також Від аномального тепла до снігопаду та морозу: якою буде погода у перший тиждень нового року
Прогноз погоди на 5 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Ймовірно, що похолодання розпочнеться після 15 січня. Про це у коментарі "РБК – Україна" розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді може буде холодно, з морозами,
– зазначила синоптикиня.
Наталія Голеня підкреслила, що Україна розташована у помірних широтах. Тож у нас не може бути місяць чи два тепло. Періоди холодної погоди все одно будуть.
Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз,
– підсумувала Голеня.