Перші морози прогнозують вже цього тижня

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, морози можуть повернуться в Україну вже з 5 січня. У частині регіонів температура повітря може знизиться до -4...-6 градусів. А мокрий сніг та дощ накриють майже всю територію нашої держави.

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Прогноз погоди на 5 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Ймовірно, що похолодання розпочнеться після 15 січня. Про це у коментарі "РБК – Україна" розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді може буде холодно, з морозами,

– зазначила синоптикиня.

Наталія Голеня підкреслила, що Україна розташована у помірних широтах. Тож у нас не може бути місяць чи два тепло. Періоди холодної погоди все одно будуть.

Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз,

– підсумувала Голеня.

Зверніть увагу! За прогнозами синоптиків, середня місячна температура у січні, ймовірно, сягатиме 0 – 5 градусів морозу. Тим часом у Криму – 1 – 2 градуси тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.