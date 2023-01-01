Прогноз погоди на перший тиждень 2023 року

Яка буде погода 2 січня

Новий тиждень розпочнеться аномальним потеплінням. Вже у понеділок у Криму, на Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині стовпчик термометра може сягнути +12…+14 градусів. Також можлива невелика хмарність, втім, опади мешканців західних областей не потурбують. Зауважимо, що вночі синоптики прогнозують щонайменше 3 градуси тепла.

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Прогноз погоди на 2 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Найпрохолодніше 2 січня буде на Сході та частково Півночі України. Здебільшого вдень +7…+9. Натомість вночі – від 3 до 5 градусів тепла. Однак, без снігопадів та дощів.

3 січня

З вівторка синоптики прогнозують незначне похолодання. Вдень на Заході +7…+9. Тим часом вночі від 3 до 7 градусів вище нуля. Зауважимо, що вдень 3 січня в Ужгороді прогнозують невеликий дощ.

Найтепліше буде в Одесі. Там стовпчик термометра вдень сягатиме +10…+12. У Криму, на Миколаївщині та Херсонщині лише на один – два градуси менше. Тим часом на Донеччині вдень +5…+7 градусів, вночі – +3...+5.

Прогноз погоди на 3 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз на 4 січня

Уже з середи температура повітря різко знизиться. Зокрема, на Заході вдень та вночі здебільшого лише +1…+3 градуси. Лише в Ужгороді +4…+6.

Тим часом на Сході стовпчик термометра вночі вже опуститься до 0…+2. Ба більше, на Харківщині, Луганщині та Донеччині місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Також ймовірні опади прогнозують на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Запоріжжі.

Прогноз погоди на 4 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

5 січня в Україні будуть снігопади та дощі

Вже в четвер снігопади та дощ накриють майже всю територію України. Окрім того, вночі прогнозують невеликі морози. Без опадів лише в Запорізькій області.

Найхолодніше буде на Сході та частково Півночі. Зокрема:

Чернігів – вночі -3…-5, вдень -1…+1;

Суми – вночі -5…-7, вдень -3…-1;

Полтава – вночі – -3…-5, вдень -1…+1;

Харків – вночі – -4…-6, вдень -3…-1;

Луганськ – вночі – -1…-3, вдень – -6…-4;

Донецьк – вночі – -1…-3, вдень -5…-3.

Зверніть увагу! Якою ж буде погода на Святвечір та Різдво, вже незабаром читайте на 24 каналі.

Прогноз погоди на 5 січня / Скриншот з Укргідрометцентру