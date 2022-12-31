Цьогоріч зима теж допомагає Україні у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, вводить свої санкції проти Росії: добряче її підморожує та засипає снігом.

Зверніть увагу Аномальне тепло і весна на Новий рік: синоптики обнадіяли українців прогнозом погоди

Тим часом погода в Україні залишається відносно теплою. Це допомагає енергосистемі України. Які сюрпризи зима готує для українців у 2023 році – читайте у матеріалі 24 каналу.

Якою буде погода у січні 2023 року

Рік розпочнеться з потепління

Цьогоріч зима – аномально тепла. Січень підхопить естафету і вже у перший день нового року потішить Україну +11… +14 градусами. Найтепліше буде на Заході.



Прогноз погоди 1 січня / Укргідрометцентр

Тепло збережеться у понеділок, 2 січня. Тим часом з середи, 3 січня, в Україну прийде незначне похолодання. Температура повітря прогріється лише до +6...+8 градусів. Вже у середу (4 січня) прогнозують лише +4...+6 градусів.

Якою буде середня температура місяця

Українські синоптики розповіли, що середня денна температура у січні у більшості областей становитиме 0…-5 градусів. Тим часом в окупованому Криму очікують +1...+2 градусів. Це – на 1 – 1,5 градуса вище норми.

Потужних опадів і снігопадів не прогнозують.

Похолодань не уникнути

Водночас синоптики попереджають, що не варто налаштовуватися лише на відносне тепло. Зима буде лагідною до України, однак морозних етапів також не уникнути. Ймовірно, похолодання завітає в Україну після 15 січня. Про це розповіла Наталія Голеня – заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру – у коментарі "РБК-Україна".

Так не може бути, що весь місяць буде без морозів, такого ще не було. Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді може буде холодно, з морозами,

– заявила Голеня.

Окрім того, варто бути готовим, що на Водохреще може сніжити і будуть морози.