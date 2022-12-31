В этом году зима тоже помогает Украине в борьбе за свою свободу. В частности, вводит свои санкции против России: страну морозит и засыпает снегом.

Обратите внимание Аномальное тепло и весна на Новый год: синоптики обнадежили украинцев прогнозом погоды

Тем временем погода в Украине остается относительно теплой. Это помогает энергосистеме Украины. Какие сюрпризы зима готовит для украинцев в 2023 году – читайте в материале 24 канала.

Какая будет погода в январе 2023 года

Год начнется с потепления

В этом году зима – аномально теплая. Январь подхватит эстафету и уже в первый день нового года порадует Украину +11…+14 градусов. Теплее всего будет на Западе.



Прогноз погоды 1 января / Укргидрометцентр.

Тепло сохранится в понедельник, 2 января. Между тем, со среды, 3 января, в Украину придет незначительное похолодание. Температура воздуха прогреется до +6...+8 градусов. Уже в среду (4 января) прогнозируют только +4…+6 градусов.

Какова будет средняя температура месяца

Украинские синоптики рассказали, что средняя дневная температура в январе в большинстве областей составит 0…-5 градусов. Тем временем в оккупированном Крыму ожидают +1...+2 градуса. Это – на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Мощные осадки и снегопады не прогнозируются.

Похолоданий не избежать

В то же время, синоптики предупреждают, что не стоит настраиваться только на относительное тепло. Зима будет ласковой к Украине, однако морозных этапов также не избежать. Вероятно, похолодание посетит Украину после 15 января. Об этом рассказала Наталья Голеня – заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра – в комментарии "РБК-Украина".

Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде может быть холодно, с морозами,

– заявила Голеня.

Кроме того, следует быть готовым, что на Крещение может снежить и будут морозы.