В Москве как ни день – это новая катастрофа. Не успели спасатели враждебного государства погасить пламя в большом торговом центре "Мега Химки", как столкнулись с новой проблемой – ледяным ливнем, который поливает город и превращает тротуары в катки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Снега выпало больше нормы: Москва "поплыла"

Как пишут российские синоптики, в Москве за ночь местами выпало более 50% месячной нормы осадков. Было это на выходных, а с начала недели наступила новая "радость" – ледяной ливень. Поэтому поводу даже в аэропортах вражеского государства задержали или отменили более 60 рейсов. Дожди настолько сильны, что Москва фактически "поплыла" и сейчас все затоплено водой. Местами невозможно ходить через гололедицу.

Москвичи вынуждены максимально осторожно передвигаться по улицам, чтобы не поскользнуться — тротуары покрываются холмистой ледяной коркой,

– пишут российские СМИ.

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Ледяной дождь, переходящий в тропический ливень, парализует транспортное движение Москвы. В частности известно, что есть проблемы в курсировании электричек. Вероятно, непогода будет еще несколько дней.

Кремлевское руководство не реагирует на проблемы

Очевидно, гражданам России придется еще долго терпеть проблемы, которые есть в их государстве, ведь они избрали руководство, что привыкло игнорировать проблемы обычных людей. Скажем, президент Путин уверен, что проблем у российской армии вообще нет.

Также стоит упомянуть о "хлопке", который на прошлой неделе часто цвел на российских аэродромах в разных городах. Эксперты отмечают, что российскому диктатору безразлично взрывы, потому что он живет в параллельной реальности. Однако визиты "бавовнятка" существенно повлияли на российскую армию, которая и без того была деморализована и демотивирована.