У Москві як не день – то нова катастрофа. Не встигли рятувальники ворожої держави загасити полум'я у великому торговому центрі "Мега Хімки", як стикнулися з новою проблемою – крижаною зливою, яка поливає місто та перетворює тротуари на ковзанки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Третя пожежа за день біля Москви: масштабно горів склад електрообладнання

Снігу випало більше норми: Москва "попливла"

Як пишуть ворожі синоптики, у Москві за ніч місцями випало понад 50% місячної норми опадів. Було це на вихідних, а з початку тижня настала нова "радість" – крижана злива. Через це навіть в аеропортах ворожої держави затримали або скасували понад 60 рейсів. Дощі настільки сильні, що Москва фактично "попливла" та зараз все затоплено водою. Місцями неможливо ходити через кригу та ожеледицю.

Москвичі змушені максимально обережно пересуватися вулицями, щоб не послизнутись — тротуари покриваються горбистою крижаною кіркою,

– пишуть російські ЗМІ.

Масштабна негода у ворожій державі: дивіться відео з російських телеграм-каналів

Крижаний дощ, що переходить у тропічну зливу, паралізує транспортний рух Москви. Зокрема, відомо, що є проблеми в курсуванні електричок. Ймовірно, негода буде ще декілька днів.

Кремлівське керівництво не реагує на проблеми

Вочевидь, громадянам Росії доведеться ще довго терпіти проблеми, які є в їхній державі, адже вони обрали керівництво, яке звикло ігнорувати проблеми звичайних людей. Скажімо, президент Путін впевнений, що проблем у російській армії взагалі нема.

Також варто згадати про "бавовну", яка минулого тижня часто цвіла на російських аеродромах у різних містах. Експерти зазначають, що російському диктатору байдуже на вибухи, бо він живе у паралельній реальності. Однак візити "бавовнятка" суттєво вплинуло на російську армію, яка і без того було деморалізована і демотивована.