Поскольку поток жалоб не прекращается, неудовольствие россиян растет. Поэтому, когда у россиян появился случай, они спросили своего лидера на пресс-конференции в Бишкеке напрямую: "как так"? Об этом сообщили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Верить можно только царю

Так, российская журналистка отметила, что от российского "пушечного мяса" не прекращаются сообщения и запросы военкорам и волонтерам. Им не хватает не то, что экипировки, говорится и о медицине, ведь "расходники очень быстро заканчиваются".

И все это – на фоне постоянных заверений Путина, что проблемы в российской армии решаются или уже решены. "Кому верить? Отчетам минобороны или бойцам из передовой?" – спросила журналистка.

Верить никому нельзя, только мне можно,

– ответил он.

Путин попытался оправдаться

Однако чтобы его ответ не походил на попытку избавиться от раздражительной мухи, он попытался объяснить более развернуто. По его словам, он с минобороны России сотрудничает регулярно, и его постоянно уверяют, что этих проблем становится все меньше.

Но проблемы еще далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, уже закрыты,

– сказал Путин.

Из его слов следует, что нехватка даже еды для его же солдат – это не самый острый вопрос. Сами как-то там справятся.

Проблемы россиян на фронте