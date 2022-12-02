Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. По ее словам, России очень сложно финансировать эту войну, несмотря на то, что она имеет ресурсы и не отступает от своих целей. Оккупантам нужна вся Украина, хотя они сейчас двигаются постепенно.
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Приоритет России – это ракеты, а не люди
Маляр отметила, что России не хватает ресурсов для надлежащего обеспечения личного состава.
Приоритеты они ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них человеческого ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим это по тому, как они бросают своих людей в бой, как они выставляют эти заградотряды,
– отметила заместитель министра.
Маляр добавила, что все это говорит о том, что России безразличны человеческие жизни, что очень деморализует ее войско.
Заметьте Надеются, что поможет: из Бурятии отправят юрты с шаманами для оккупантов на Донбассе.
Проблемы россиян из-за войны: коротко
- Страх перед украинскими военными демонстрирует и сам командующий оккупантами Суровикин. Он запретил разгружать эшелоны с техникой возле линии столкновения. Захватчики вынуждены это делать аж за 100 километров, ведь понимают, что ВСУ уничтожают все цепочки поставок.
- Сами же граждане России тоже не на шутку паникуют. Все больше жителей страны-агрессора выступают за переговоры с Украиной. К этому склоняются уже 55% россиян. Между тем, 25% продолжают поддерживать войну.
- Кроме того, в России нашли еще одну задачу, которую можно доверить заключенным. Их отправили на завод, чтобы зэки занимались строительством танков.
- А вот российские студенты будут собирать беспилотники. Только за один месяц они должны сделать около сотни дронов. Такую задачу поставили перед студентами Приморского края России. Похоже, что у оккупантов проблемы не только с пополнением личного состава, но и со специалистами.