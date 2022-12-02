Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. По ее словам, России очень сложно финансировать эту войну, несмотря на то, что она имеет ресурсы и не отступает от своих целей. Оккупантам нужна вся Украина, хотя они сейчас двигаются постепенно.

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Приоритет России – это ракеты, а не люди

Маляр отметила, что России не хватает ресурсов для надлежащего обеспечения личного состава.

Приоритеты они ставят на ракеты, а не на людей, потому что у них человеческого ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. И мы видим это по тому, как они бросают своих людей в бой, как они выставляют эти заградотряды,

– отметила заместитель министра.

Маляр добавила, что все это говорит о том, что России безразличны человеческие жизни, что очень деморализует ее войско.

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