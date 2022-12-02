Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. За її словами, Росії дуже складно фінансувати цю війну, попри те, що вона має ресурси й не відступає від своїх цілей. Окупантам потрібна вся Україна, хоч вони зараз рухаються поступово.
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Пріоритет Росії – це ракети, а не люди
Маляр зауважила, що Росії бракує ресурсів для належного забезпечення особового складу.
Пріоритети вони ставлять на ракети, а не на людей, тому що в них людського ресурсу, вони вважають, мабуть, достатньо. І ми бачимо це по тому, як вони кидають своїх людей в бій, як вони виставляють оці загородзагони,
– зазначила заступниця міністра.
Маляр додала, що все це говорить про те, що Росії байдуже на людські життя, що дуже деморалізує її військо.
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Проблеми росіян через війну: коротко
- Страх перед українськими військовими демонструє й сам командувач окупантів Суровікін. Він заборонив розвантажувати ешелони з технікою поблизу лінії зіткнення. Загарбники змушені це робити аж за 100 кілометрів, адже розуміють, що ЗСУ знищують усі ланцюжки постачання.
- Самі ж громадяни Росії також не на жарт панікують. Дедалі більше мешканців країни-агресорки виступають за переговори з Україною. До цього схиляються уже 55% росіян. Тим часом 25% продовжують підтримувати війну.
- Окрім цього, в Росії знайшли ще одну задачу, яку можна довірити ув'язненим. Їх відправили на завод, щоб зеки займалися будівництвом танків.
- А ось російські студенти збиратимуть безпілотники. Лише за один місяць вони повинні зробити близько сотні дронів. Зокрема, таке завдання поставили перед студентами Приморського краю Росії. Схоже, що в окупантів проблеми не лише з поповненням особового складу, а й з фахівцями.