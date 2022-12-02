Какая будет погода на Новый год 2023

Погода в новогоднюю ночь в Украине будет сказочной. Больше о том, каким будет Новый год – читайте в материале 24 канала.

Читайте также В Киеве скоро потеплеет, а затем резко ударят морозы и выпадет снег

По данным синоптического ресурса Gismeteo, температура воздуха в Украине будет комфортной. Сильных морозов синоптики не обещают – столбики термометров днем будут колебаться на отметке 0 градусов. Ночью температура опустится до -2...-1 градуса.

Интересно, что на всей территории Украины температурный режим будет одинаковым.

Снег в новогоднюю ночь будет падать, а на Западе его вообще будет много, ведь он начнется еще за несколько дней до Нового года. Однако в южных и центральных областях снег в новогоднюю ночь будет мокрым.

На Западе может быть оттепель

Ресурс Wisemeteo прогнозирует несколько иную погоду. По его данным, на Западе Украины вообще будет оттепель. Температура воздуха 31 декабря прогреется до +5 градусов, а 1 января опустится до +1 градуса. Небо будет солнечным и без снега.

Снег синоптики прогнозируют только в центральных регионах, в том числе в Киеве. Даже на востоке снега не будет, только минусовая температура. На Юге Украины воздух вообще прогреется до +8 градусов.