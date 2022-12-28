Прогноз погоды во Львове на январь
Синоптики из Wisemeteo прогнозируют, что январь 2023 года во Львове будет "очень типичным" зимним месяцем. Температура воздуха будет проходить в районе нуля градусов.
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Впрочем, до конца января прогнозируют похолодание. Показатели термометра могут достичь -9 градусов. Умеренные осадки накроют Львов в период с 4 по 17 января.
Прогноз погоды во Львове в январе 2023 года. Скриншот с Wisemeteo
Какая будет погода в феврале
Второй месяц года во Львове не будет обильным осадком, отметили синоптики. Более того, для февраля не будет характерной и изменчивость погоды.
Иногда температура воздуха будет колебаться от -3 до +5 градусов. Впрочем, средние показатели в месяц будут составлять 2 градуса тепла.
При этом средняя температура месяца будет составлять 2 градуса Цельсия, далее постепенно снижаясь до конца календарного месяца и пока не уступая место новому сезону,
– подытожили синоптики Wisemeteo.