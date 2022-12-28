Прогноз погоды во Львове на январь

Синоптики из Wisemeteo прогнозируют, что январь 2023 года во Львове будет "очень типичным" зимним месяцем. Температура воздуха будет проходить в районе нуля градусов.

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Впрочем, до конца января прогнозируют похолодание. Показатели термометра могут достичь -9 градусов. Умеренные осадки накроют Львов в период с 4 по 17 января.

Прогноз погоды во Львове в январе 2023 года. Скриншот с Wisemeteo

Какая будет погода в феврале

Второй месяц года во Львове не будет обильным осадком, отметили синоптики. Более того, для февраля не будет характерной и изменчивость погоды.

Иногда температура воздуха будет колебаться от -3 до +5 градусов. Впрочем, средние показатели в месяц будут составлять 2 градуса тепла.

При этом средняя температура месяца будет составлять 2 градуса Цельсия, далее постепенно снижаясь до конца календарного месяца и пока не уступая место новому сезону,

– подытожили синоптики Wisemeteo.

Обратите внимание! В октябре в эксклюзивном интервью 24 канала директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозировал, что в целом зимой на территории Украины температурный режим будет выше нормы. Также эксперт отметил, что возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и до -25 градусов на Востоке.