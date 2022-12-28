Прогноз погоди у Львові на січень
Синоптики з Wisemeteo прогнозують, що січень 2023 року у Львові буде "дуже типовим" зимовим місяцем. Температура повітря триматиметься в районі нуля градусів.
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Втім, до кінця січня прогнозують похолодання. Показники термометра можуть сягнути до -9 градусів. Помірні опади накриють Львів у період з 4 до 17 січня.
Прогноз погоди у Львові в січні 2023 року / Скриншот з Wisemeteo
Якою буде погода в лютому
Другий місяць року у Львові не буде рясним на опади, зазначили синоптики. Ба більше, для лютого не буде характерною і мінливість погоди.
Іноді температура повітря коливатиметься від -3 до +5 градусів. Втім, середні показники на місяць складатимуть 2 градуси тепла.
При цьому середня температура місяця складатиме 2 градуси Цельсія, далі поступово знижуючись до кінця календарного місяця і поки що не поступаючись місцем новому сезону,
– підсумували синоптики Wisemeteo.