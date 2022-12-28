Прогноз погоди у Львові на січень

Синоптики з Wisemeteo прогнозують, що січень 2023 року у Львові буде "дуже типовим" зимовим місяцем. Температура повітря триматиметься в районі нуля градусів.

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Втім, до кінця січня прогнозують похолодання. Показники термометра можуть сягнути до -9 градусів. Помірні опади накриють Львів у період з 4 до 17 січня.

Прогноз погоди у Львові в січні 2023 року / Скриншот з Wisemeteo

Якою буде погода в лютому

Другий місяць року у Львові не буде рясним на опади, зазначили синоптики. Ба більше, для лютого не буде характерною і мінливість погоди.

Іноді температура повітря коливатиметься від -3 до +5 градусів. Втім, середні показники на місяць складатимуть 2 градуси тепла.

При цьому середня температура місяця складатиме 2 градуси Цельсія, далі поступово знижуючись до кінця календарного місяця і поки що не поступаючись місцем новому сезону,

– підсумували синоптики Wisemeteo.

Зверніть увагу! У жовтні в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда прогнозував, що загалом взимку на території України температурний режим буде вищий за норму. Також експерт зазначив, що можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на Сході.