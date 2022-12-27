На всій території України 30 та 31 грудня буде мінлива хмарність, втім, без опадів. Ба більше, у деяких регіонах температура повітря сягатиме +9...+11 градусів тепла.

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Синоптики прогнозують теплі для грудня показники

Синоптики прогнозують вночі на території України теплі для грудня показники повітря. Зокрема, від 2 градусів морозу і до 4 градусів вищів нуля.

Вночі 31 грудня температура повітря сягатиме від +3 до -3 градусів. Натомість вдень – від 2 до 8 градусів вище нуля. На Заході та Півдні прогнозують навіть 5 – 11 градусів.



Прогноз погоди на 30 грудня / Скриншот 24 каналу

Найтепліше в останні дні грудня буде на Півдні України. На Одещині та Херсонщині температура повітря вдень сягатиме +7...+9 градусів вище нуля. Вночі – 0...+2 градуси тепла. Тим часом у Криму стовпик термометра вдень взагалі може сягнути 11 градусів вище нуля.

Невелика хмарність 31 грудня спостерігатиметься у всіх регіонах. Втім, ані дощу, ані снігу поки не прогнозують.

Прогноз погоди на 31 грудня / Скриншот 24 каналу

Зауважимо, що за попередніми прогнозами, Новий рік також буде теплим та, ймовірно, без снігу. Однак, і в цьому є плюс, особливо в умовах війни.