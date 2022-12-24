Чи будуть морози до кінця грудня

Потепління затримається в Україні надовго. У грудні сильних морозів вже не буде.

Читайте також На Різдво Україну заливатимуть дощі: яку погоду обіцяють 25 грудня

Хоч повітря в Україні буде теплим, та на суху погоду чекати не варто. Синоптики прогнозують періодичні дощі. Так, 24 грудня опади будуть у всіх регіонах. Найвище стовпчики термометрів підіймуться на Заході – до +7...+9 градусів. В інших регіонах буде на кілька градусів холодніше.

25 грудня дощі покинуть лише Захід України. На решті території нашої країни й далі буде мокро. До 27 грудня включно опади періодично накриватимуть різні регіони України.

Суху погоду по всій Україні обіцяють лише 28 грудня. У цей день температура повітря у західних областях становитиме +4...+6 градусів. У Києві буде холодніше – +1...+3 градусів. Водночас у Харкові стовпчики термометрів вперше опустяться нижче 0 градусів – там обіцяють -1 градус.

Зауважимо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що потепління триватиме в Україні до Нового року. То ж лапатого снігу і морозу цього місяця вже не буде.