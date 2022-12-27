На всей территории Украины 30 и 31 декабря переменная облачность, впрочем, без осадков. Более того, в некоторых регионах температура воздуха будет достигать +9...+11 градусов тепла.

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Синоптики прогнозируют теплые для декабря показатели

Синоптики прогнозируют ночью на территории Украины теплые для декабря показатели воздуха. В частности, от 2 градусов мороза и до 4 градусов выше нуля.

Ночью 31 декабря температура воздуха будет от +3 до -3 градусов. Днем – от 2 до 8 градусов выше нуля. На Западе и Юге прогнозируют даже 5-11 градусов.

Прогноз погоды на 30 декабря / Скриншот 24 канала

Теплее всего в последние дни декабря будет на Юге Украины. В Одесской и Херсонской областях температура воздуха днем достигнет +7...+9 градусов выше нуля. Ночью – 0…+2 градуса тепла. Тем временем в Крыму столбик термометра днем вообще может достичь 11 градусов выше нуля.

Небольшая облачность 31 декабря будет наблюдаться во всех регионах. Впрочем, ни дождь, ни снег пока не прогнозируют.

Прогноз погоды на 31 декабря / Скриншот 24 канала.

Заметим, что, по предварительным прогнозам, Новый год также будет теплым и, вероятно, без снега. Однако и в этом есть плюс, особенно в условиях войны.