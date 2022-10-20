Николай Кульбида возглавляет Укргидрометцентр уже 30 лет. Так что он, как никто другой, знает все тенденции в погоде и климате Украины. Обо всем этом метеоролог рассказал в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

Интересно Утечка газа из "Северных потоков" уже могла нанести климату значительный ущерб: возможна экокатастрофа

В октябре будет еще одно бабье лето

В этом году осень пришла в Украину как по часовой стрелке – 31 августа еще было жарко, а 1 сентября сразу похолодало. Как вообще объясняется такое явление и можно ли ожидать, что зимняя погода тоже придет 1 декабря?

Нет, такой закономерности в погоде нет. Погода развивается по своим правилам. Здесь не может быть сохранения какого-то количества поступившей энергии. Ведь она тратится на разные метеорологические параметры: температуру, ветер и т.д.

В условиях климатических изменений отмечается, что осень приходит примерно в те же сроки, что и раньше. Однако потом возвращается тепло, как мы сейчас видим. Сейчас температура воздуха нехарактерна для этого периода – она выше. Но это тоже нестабильный процесс. Будут кратковременные периоды похолодания, после которых снова вернется теплый период.

То есть в октябре украинцы могут рассчитывать на еще одно бабье лето?

20-22 октября в Украине будет кратковременный период похолоданий. Но уже после 22-23 октября вернется тепло. Температура воздуха будет аналогична господствующей сейчас.



В октябре в Украине будет еще одно бабье лето / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Когда по всей Украине выпадет первый снег

В Карпатах первый снег выпал еще в сентябре. А когда его ждать на остальной территории Украины?

Совершенно не исключают, что в ноябре выпадет снег. Вероятность – велика. Но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не лежит.

До конца октября никакого снега не будет. Кроме Карпат, конечно. Там особый регион.

Зимой ударят морозы до -25: будут ли они продолжительными.

Из-за войны и ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры украинцы переживают о зиме и морозах. Ждать ли нам очень холодную погоду?

Долговременных прогнозов нет нигде в мире, ни в каких национальных службах. Мы можем ориентироваться на предварительный анализ ситуации и прогнозировать тенденции. Именно они позволяют оценить, какова вероятность очень холодной зимы в Украине. Исходя из этого, эта вероятность минимальна.

Возможен очень кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая возможность есть. Но эти морозы будут кратковременными, они не задержатся надолго.

В целом температурный режим зимой будет выше нормы. Не намного, но все равно выше. Это дает надежду, что долгих похолоданий не будет.



Зимой в Украине будут непродолжительные морозы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Может ли в Украине исчезнуть зима из-за глобального потепления

Сейчас много говорят о глобальном потеплении и его последствиях. Может ли быть такое, что через несколько десятков лет традиционная зима в Украине вообще исчезнет?

Зима в Украине будет. И немного снега тоже. Но он будет и таять, и выпадать. Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет меньше.

Последние 20 лет средняя температура воздуха в Украине бьет рекорды, она становится выше. Говорить о каких-то огромных аномалиях на этот счет можно, но вероятность этих аномалий очень минимальна.



Зимняя погода в Украине не исчезнет / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как в целом меняется климат Украины? Какие тенденции вы заметили?

С 80-х годов средняя температура января и февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Это ужасное потепление. Эта тенденция идет к росту. Говорить о прекращении потепления и начале каких-либо других процессов или даже стабилизации сейчас невозможно.

Каковы последствия этого для людей?

Это глубокий вопрос, требующий обсуждений, которые продлятся не менее суток. Но последствия будут для сельского хозяйства, энергетиков, водного хозяйства, транспорта, условий проживания населения. Последствия будут разные – для кого-то положительные, для кого-то – отрицательные. Но они будут.

Следующее лето будет еще жарче

В какое время года в Украине зафиксировали самые большие изменения?

Наибольшие изменения климата произошли в зимний период, преимущественно – январь и февраль, а также летом – в июле и августе. Именно в эти месяцы произошло наибольшее повышение температурного режима.

Можно ли считать, что летом 2023 года будет еще жарче, чем было в этом году?

Очень велика вероятность, что следующее лето будет жарче.



Украинцев ждет жаркое лето / Фото Getty Images

А в каких регионах произошли самые большие изменения?

Это преимущественно западные и северные регионы Украины. Там отмечают наибольшее изменение климатических условий. Наименьшее на Юге, в степных районах, а также на Востоке Украины.

Читайте также Яркое солнце и +18 градусов: где в Украине в ноябре практически не будет дождя

Как война повлияла на климат Украины

В Украине уже 8 лет идет война, а полномасштабная – 8 месяцев. Влияют ли на климат активные боевые действия?

Это можно будет определить через 30 лет, когда мы возьмем ряд данных и увидим, как изменились климатические условия за этот период наблюдения. Сейчас это сказать невозможно.

Если говорить об экологических последствиях, то, конечно, они есть. Это загрязнение территорий, ухудшение качества атмосферного воздуха в результате огромного количества взрывов. Но это все еще нужно оценивать в будущем, сейчас об этом говорить рано. Я не могу сказать, в какой степени это отразится на экологии и условиях проживания людей.

Могут ли из-за войны возникнуть новые природные явления, которых раньше в Украине не наблюдали?

Думаю, что вряд ли. В любых условиях эти последствия локальные. А локальные процессы не оказывают влияния на глобальные вещи. Воздействие очень минимальное. Потому нет.

Общие тенденции в изменении климата сохранятся независимо от того, сколько российских снарядов или ракет упадут на территории Украины.

Как синоптики определяют погоду и почему не стоит верить прогнозу на месяц

Различные синоптические ресурсы часто дают разный прогноз погоды. Какова точность таких прогнозов и можно ли им вообще доверять?

Не открывайте ресурсы, которые дают разную информацию. Следует ориентироваться на национальный орган в этих вопросах. В Украине он единственный – Укргидрометцентр. Мы обеспечиваем правительство, местные ведомства и население качественными прогнозными продуктами.

Я понимаю, что это долгий процесс, но если коротко – как определяют погоду?

Наблюдение производят на метеорологических станциях. Каждые 3 часа осуществляют полный комплекс наблюдений. В то же время в постоянном режиме происходит наблюдение за разными опасными явлениями.



Как синоптики определяют погоду / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Какой прогноз погоды самый точный? Можно ли планировать события, которые произойдут через несколько месяцев, ориентируясь на прогноз погоды?

Самый точный прогноз – это тот, который на следующий час. С каждым последующим часом качество прогноза ухудшается.

Нормальное прогнозирование обеспечивается в течение 3 – 5 суток. Таким прогнозам можно практически полностью доверять. Хотя в каждом конкретном месте могут быть отличия от этих прогнозов.

Что за пределами 5 суток это ориентировочные прогнозы, которые можно использовать для общего планирования. К примеру, нужно посеять поле. Вы берёте прогноз, смотрите на 10 – 15 дней и выбираете время для сева. Но там могут быть нюансы.

Прогнозам на 1 – 2 месяца доверять нельзя. В условиях таких климатических изменений никакие прогнозы и народные методы не работают. Ни в коем случае ориентироваться на них нельзя. Это басни.