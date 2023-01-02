Первые морозы прогнозируют уже на этой неделе
По предварительному прогнозу Укргидрометцентра морозы могут вернутся в Украину уже с 5 января. В части регионов температура воздуха может снизиться до -4...-6 градусов. А мокрый снег и дождь покроют почти всю территорию нашего государства.
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Прогноз погоды на 5 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Вероятно, похолодание начнется после 15 января. Об этом в комментарии "РБК – Украина" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде может быть холодно, с морозами,
– отметила синоптик.
Наталья Голеня подчеркнула, что Украина находится в умеренных широтах. Так что у нас не может быть месяц или два тепло. Периоды холодной погоды все равно будут.
Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег и мороз,
– подытожила Голеня.