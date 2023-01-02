Уже несколько дней погода в Украине напоминает весну. 3 января не станет исключением. Так что пока можно без проблем экономить электроэнергию на отоплениях в домах.

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Прогноз погоды в Украине на 3 января

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 января средняя температура воздуха в течение дня в Украине составит от +7 до +12 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.

На юго-западе и южной части будет +9...+14 градусов. На юге, востоке и центре будет солнечно. Только на Закарпатье и в Карпатах кое-где могут пройти небольшие дожди.

В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако воздух станет прохладнее. Осадки вряд ли будут, но увеличится облачность.

Какая температура будет в областных центрах

  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +9...+11
  • Черновцы – +9...+11
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +8...+10
  • Ровно – +8...+10
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +9...+11
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +9...+11
  • Чернигов – +8...+10
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +8...+10
  • Днепр – +8...10
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +7...+9
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +7...+9
  • Киев – +8...+10


Погода в Украине 3 января / Укргидрометцентр