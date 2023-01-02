Уже несколько дней погода в Украине напоминает весну. 3 января не станет исключением. Так что пока можно без проблем экономить электроэнергию на отоплениях в домах.
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Прогноз погоды в Украине на 3 января
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 января средняя температура воздуха в течение дня в Украине составит от +7 до +12 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.
На юго-западе и южной части будет +9...+14 градусов. На юге, востоке и центре будет солнечно. Только на Закарпатье и в Карпатах кое-где могут пройти небольшие дожди.
В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако воздух станет прохладнее. Осадки вряд ли будут, но увеличится облачность.
Какая температура будет в областных центрах
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +8...+10
- Ровно – +8...+10
- Житомир – +9...+11
- Винница – +9...+11
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +8...+10
- Днепр – +8...10
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +6...+8
- Харьков – +7...+9
- Киев – +8...+10
Погода в Украине 3 января / Укргидрометцентр