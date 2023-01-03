Какая будет погода в Украине 4 января и ждать ли возвращения морозов в этот день, рассказывает 24 Канал.
Читайте также 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда
Какая погода будет в Украине 4 января
Синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха по всей территории страны. Похоже, аномальная жара чуть-чуть отступает, однако столбики термометра не спешат опускаться ниже нуля.
Ночью в Украине обещают 0 – 5° тепла, а днем – 3 – 9°. В то же время, осадки в этот день не стоит ожидать – во дворе будет облачно с прояснениями.
В Киеве 4 января тоже не должно быть холодно. Ночью передают 2 – 4° тепла, а днем – 4 – 6°.
Температура в областных центрах этого дня
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +6...+8
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +4...+6
- Житомир – +4...+6
- Винница – +5...+7
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +4...+6
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +5...7
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +6...8
- Харьков – +5...+7
Прогноз погоды на 4 января / Скриншот из Укргидрометцентра.