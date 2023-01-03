Какая будет погода в Украине 4 января и ждать ли возвращения морозов в этот день, рассказывает 24 Канал.

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Какая погода будет в Украине 4 января

Синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха по всей территории страны. Похоже, аномальная жара чуть-чуть отступает, однако столбики термометра не спешат опускаться ниже нуля.

Ночью в Украине обещают 0 – 5° тепла, а днем – 3 – 9°. В то же время, осадки в этот день не стоит ожидать – во дворе будет облачно с прояснениями.

В Киеве 4 января тоже не должно быть холодно. Ночью передают 2 – 4° тепла, а днем – 4 – 6°.

Температура в областных центрах этого дня

Киев – +4...+6

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...8

Харьков – +5...+7

Прогноз погоды на 4 января / Скриншот из Укргидрометцентра.