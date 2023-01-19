Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона констатировала, что игнорировать сигналы о воздушной тревоге 19 января не стоит. Хоть в море штормит, но это не мешает оккупантам атаковать наше государство.

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Сколько ракетоносителей в море

Начала Гуменюк с того, что погода в Украине солнечная, чтобы "мы лучше видели активность кораблей врага". Однако в акватории Черного и Каспийского морей неспокойно – то есть там штормит.

Вражеская корабельная группировка насчитывает 11 единиц, 6 из которых – ракетоносители. Суммарно ракет в этом случае может быть 40 единиц. Это говорит о том, что там есть надводные и подводные ракетоносители. Поэтому игнорировать сигналы тревоги не следует,

– сказала спикер.

Кроме того, она ответила, затрудняет ли шторм пуски ракет. По ее словам, критического влияния погода на ситуацию не имеет. Хотя в таких случаях возникает необходимость введения корабельного состава по пунктам базирования, поэтому ракетная атака откладывается на определенный период времени.

Обратите внимание! В отличие от ракет, враг не может запускать дроны в штормовую погоду. Это подчеркнула спикер во время своего включения. Собственно, иранские беспилотники оккупанты могут запускать только тогда, когда нет ветра. А сегодня, как известно, синоптики предупредили украинцев о непогоде в определенных областях.

В Украине звучали сигналы воздушной тревоги на Крещение