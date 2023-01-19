Це сталося над Молодечно. Місцеві жителі чули вибух.
У Білорусі загорівся двигун одного з винищувачів
Так, у телеграм-каналах почали поширювати інформацію про вибух у Білорусі. Дані "Беларускі Гаюн" вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.
Близько 12:00 за мінським часом жителі Молодечненського району Мінської області чули в небі сильний вибух. Багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках.
За даними моніторингової групи над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF- 95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху – насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння,
– зазначили експерти.
У підсумку МіГ-31К екстрено завершив політ і повернувся на аеродром Мачулищі.
У Білорусі горів один з російських МіГ-31
25 грудня на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС Росії.
МіГи, які розташовані в Мачулищах, мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. За грудень 2022 року вони здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).
Повідомлялося, що у літака сталося загоряння двигуна, а отримані пошкодження не дозволяли борту найближчим часом здійснювати польоти. Однак він знову з'явився у небі 19 січня.