Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що білоруські ЗМІ повідомили, що до країни вже прилетіли винищувачі та вантажні борти з Росії.

До теми Війна буде довгою, та чи готові до цього на Заході: що про Україну пишуть іноземні ЗМІ

За його словами, із Курська в Барановичі прилетіло 4 винищувачі Су-34 та 4 винищувачі Су-30, а також 4 воєнно-транспортні літаки АН – три з них прилетіли з Росії, а один вже перебував у Білорусі.

Тобто російське угруповання військ зосередилося на аеродромі в Барановичі. Адже від 16 січня в Білорусі розпочалися льотно-тактичні навчання спільно білоруських та російських повітряних сил. Вони триватимуть 2 тижні до 1 лютого,

– заявив Жданов.

На його думку, в цьому є загроза. "Адже Су-34 – це фронтовий бомбардувальник, а Су-30 – це багатоцільовий літак, який може нести ракети класу повітря – земля", – наголосив військовий експерт.

А, як припустив Жданов, 4 літаки АН – це російський транспортник, ймовірно "Руслан" українського походження, які Росія виготовляла у Воронежі.

"Вона їх клепала стільки, скільки могла, поки Україна не припинила постачати комплектуючі запчастини для них, зокрема двигуни. Тому їх в Росії є доволі багато", – додав експерт.

Жданов оцінив загрозу льотних навчань в Білорусі: відео



Що відомо про спільні російсько-білоруські навчання: коротко