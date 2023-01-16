Українські військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог через авіаційні навчання у Білорусі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Чому можуть частіше оголошувати повітряну тривогу

Від того, які саме літаки будуть використовувати під час навчань білоруси та росіяни, залежатиме ситуація в нашій державі. Зокрема, якщо у небо підіймуть стратегічну авіацію, українців попередять про можливі загрози.

Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 – це носій "Кинджалу", якщо він підіймається в небо, чи це навчальний, чи тренувальний політ, буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3,

– наголосив Ігнат.

Також він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

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Коротко, що відомо про спільні російсько-білоруські навчання