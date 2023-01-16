Украинские военные не исключают, что в Украине может чаще раздаваться воздушные тревоги из-за авиационных учений в Белоруссии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
К теме В Беларуси стартовали совместные летные учения с Россией: в Воздушных силах оценили угрозы
Почему могут чаще объявлять воздушную тревогу
От того, какие самолеты будут использовать во время учений белорусы и россияне, будет зависеть ситуация в нашем государстве. В частности, если в небо поднимут стратегическую авиацию, украинцев предупредят о возможных угрозах.
Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, то очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 – это носитель "Кинжала", если он поднимается в небо, это учебный или тренировочный полет, будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3,
– подчеркнул Игнат.
Также он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22 по многоэтажке в Днепре.
Читайте также Санкции против режима и "хорошие белорусы": кто и зачем распространяет вбросы против Украины
Кратко, что известно о совместных российско-белорусских учениях
- Сегодня, 16 января, на территории Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения. К ним привлекут все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Лукашенко.
- Российская и белорусская авиации планируют отработать: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.
- Согласно обнародованным данным, учения завершатся 1 февраля.
- По словам Игната, ВСУ готовы к таким учениям. Каждая воздушная цель ВС России известна и понятна нашим военным. "Вся информация известна, будем смотреть и реагировать, если будут какие-то угрозы", – подчеркнул спикер Воздушных Сил.