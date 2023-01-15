Об этом в эфире одного из белорусских телеканалов рассказал первый заместитель государственного секретаря Совбеза страны Павел Муравейко, сообщает 24 Канал.

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Беларусь готовится

Муравейко рассказал, что у каждого государства есть армия и она должна готовиться.

Одним из способов подготовки армии является проведение учений, маневров, выполнение стрельб и так далее. К слову, западные страны у наших границ за последние пять лет свою военную активность и количество мер оперативной боевой подготовки увеличили в пять раз,

– жалуется белорусский чиновник.

По его словам, Беларусь якобы выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках обеспечения стабильности и безопасности.

"Мы заранее проинформировали, что будем проводить такие учения. Мы заранее сказали, кто будет в них участвовать. Мы для этого используем не только свои вооруженные силы, но и вооруженные силы Российской Федерации. Это тот элемент, который входит в нашу общую региональную группировку войск" – оправдывается Муравейко.

Также он пожаловался на какие-то "гротескные вбросы" со стороны Запада. Мол, это лишь "имиджевая игра отдельных политиков", стремящихся завоевать себе дешевый авторитет. Однако что это за политики, Муравейко не стал объяснять.

"Говоря о самих учениях, это будет комплекс мероприятий по подготовке нашей и российской авиации к выполнению соответствующих боевых задач. Для проведения учений будут привлечены аэродромы и полигоны на территории Республики Беларусь, где бок о бок, или крылом к крылу, будут действовать авиационные военные части наших и российских подразделений", – цинично заявил чиновник.

По его словам, обучение носит исключительно оборонительный характер. В Беларуси продолжают бояться, что на них кто-то нападет. Однако их особо не беспокоит сотрудничество с настоящим агрессором – Россией.

"Отрабатываются вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций. Поэтому здесь нет ничего такого, что можно было бы изобразить в виде подтекста. Это обучение по подготовке и слетности наших совместных подразделений, которые проводятся в плановом порядке", – подытожил Муравейко.

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