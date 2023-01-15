Про це в ефірі одного з білоруських телеканалів розповів перший заступник державного секретаря Ради безпеки країни Павло Муравейко, повідомляє 24 Канал.

До теми Льотні навчання Росії й Білорусі: військовий експерт пояснив, чого очікувати

Білорусь готується

Муравейко розповів, що в кожної держави є армія і вона повинна готуватися.

Одним зі способів підготовки армії є проведення навчань, маневрів, виконання якихось стрільб тощо. До слова, західні країни біля наших кордонів за останні п'ять років свою військову активність і кількість заходів оперативної бойової підготовки збільшили в п'ять разів,

– бідкається білоруський посадовець.

За його словами, Білорусь нібито виконує всі зобов'язання, які взяла на себе в рамках забезпечення стабільності та безпеки.

"Ми заздалегідь проінформували, що будемо проводити такі навчання. Ми заздалегідь сказали, хто братиме в них участь. Ми для цього використовуємо не тільки свої збройні сили, а й збройні сили Російської Федерації. Це той елемент, який входить у наше спільне регіональне угруповання військ" – виправдовується Муравейко.

Також він поскаржився на якісь "гротескні вкиди" з боку Заходу. Мовляв, це лише "іміджева гра окремих політиків", які прагнуть здобути собі дешевий авторитет. Проте що це за політики, Муравейко не став пояснювати.

"Говорячи про самі навчання, це буде комплекс заходів із підготовки нашої та російської авіації до виконання відповідних бойових завдань. Для проведення навчань будуть залучені аеродроми та полігони на території Республіки Білорусь, де пліч-о-пліч, або крилом до крила, діятимуть авіаційні військові частини наших і російських підрозділів", – цинічно заявив посадовець.

За його словами, навчання має виключно оборонний характер. У Білорусі продовжують боятися, що на них хтось нападе. Проте їх особливо не турбує співпраця зі справжнім агресором – Росією.

"Відпрацьовуватимуться питання ведення повітряної розвідки, відбиття ударів засобів повітряного нападу, авіаційного прикриття важливих об'єктів і комунікацій. Тому тут немає нічого такого, що можна було б зобразити у вигляді підтексту. Це навчання з підготовки та злітаності наших спільних підрозділів, які проводяться в плановому порядку", – підсумував Муравейко.

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