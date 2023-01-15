Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, наявність потужного авіаційного угрупування в Білорусі у Генштабі вважали тригером до російського наступу.

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Тригер до наступу

Військовий експерт розповів, що потужне авіаційне угрупування із сотнями літальних апаратів розміщувалось у Білорусі на момент вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Саме це тоді вважалось тригером того, що вторгнення відбудеться.

Станом на лютий у Білорусі рашисти розгорнули до сотні гелікоптерів, декілька десятків одиниць фронтової авіації: винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників. Саме таке потужне авіаційне угрупування вважалось у Генштабі тригером чи є загроза наступу з території Білорусі чи немає,

– сказав Олег Катков.

Військовий експерт пригадав, що у грудні 2023 року в Білорусі не було такого угрупування й тоді не вважалось, що з Білорусі буде новий повномасштабний наступ.

У Генштабі кажуть, що зараз, попри те, що Росія перекидає в Білорусь свою авіацію, там немає угрупування для нового наступу.

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Олег Катков переконаний, що Білорусь є зручним майданчиком Росії для імітації наступу, щоб Україна була вимушена спрямовувати ресурси для стримання потенційної загрози.

Цілком логічно те, що Кремль буде імітувати, робити маскування своїх намірів здійснити повномасштабний наступ, але в результаті його не буде. Ресурси України будуть відволічені, поки ворог буде цим користуватись на інших ділянках фронту,

– сказав Катков.

Водночас головний редактор Defense Express відзначив, що в будь-який момент навіть імітація можливого наступу може перерости в справжній наступ.

"Для нас, в будь-якому випадку, після 24 лютого, коли Білорусь стала плацдармом для наступу Росії вже не буде сюрпризом те, що вони можуть знову спробувати перетворити тисячокілометровий кордон з Білоруссю на фронт", – сказав Катков.

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