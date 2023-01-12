Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, неспокійно буде у всіх областях.
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Що очікує українців
Олег Жданов зауважив, що російські військові упродовж навчання будуть намагатися псувати нерви українцям. Втім також це стосуватиметься і Білорусі, а це означає і НАТО.
Нас очікує практично 2 тижні суцільних повітряних тривог. Ми повинні бути до цього готовими,
– наголосив він.
Військовий експерт закликав українців бути обережними і слідувати в укриття після чергового оголошення повітряної тривоги.
За його словами, за добу російські окупанти нанесли 6 ракетних і 16 авіаційних ударів, і завдали понад 50 ударів реактивними системами залпового вогню.
"В основному по цивільній інфрастуктурі Харківської, Донецької і Херсонської областей", – підкреслив Жданов.
Також важкої ситуація залишається на лінії фронту.
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Новини фронту
Жданов пояснив, що на Донеччині зараз посилено працюють ЗСУ, тому доба дуже напружена.
За його словами, ситуація у Бахмуті складна, але контрольована.
"У Соледарі ситуація близька до критичної. Місто приблизно на половину під нашим контролем", – пояснив військовий експерт.
Він зазначив, що попри все сили оборони України тримаються і борються із ворогом.
Що зараз відбувається на території Білорусі
- На території Білорусі у період з 16 січня по 1 лютого проведуть льотні навчання разом з російськими військами.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що головною метою льотно-тактичних навчань на території Білорусі – буде певне дратування як України, так і країн Балтії та Польщі.
- Вже відомо, що росіяни будуть використовувати для навчань всі полігони на території Білорусі.