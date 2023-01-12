Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, неспокійно буде у всіх областях.

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Що очікує українців

Олег Жданов зауважив, що російські військові упродовж навчання будуть намагатися псувати нерви українцям. Втім також це стосуватиметься і Білорусі, а це означає і НАТО.

Нас очікує практично 2 тижні суцільних повітряних тривог. Ми повинні бути до цього готовими,

– наголосив він.

Військовий експерт закликав українців бути обережними і слідувати в укриття після чергового оголошення повітряної тривоги.

За його словами, за добу російські окупанти нанесли 6 ракетних і 16 авіаційних ударів, і завдали понад 50 ударів реактивними системами залпового вогню.

"В основному по цивільній інфрастуктурі Харківської, Донецької і Херсонської областей", – підкреслив Жданов.

Також важкої ситуація залишається на лінії фронту.

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Новини фронту

Жданов пояснив, що на Донеччині зараз посилено працюють ЗСУ, тому доба дуже напружена.

За його словами, ситуація у Бахмуті складна, але контрольована.

"У Соледарі ситуація близька до критичної. Місто приблизно на половину під нашим контролем", – пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що попри все сили оборони України тримаються і борються із ворогом.

Що зараз відбувається на території Білорусі