Як зауважили у міністерстві оборони Білорусі, до республіки прибула ціла комісія міноборони країни-агресорки.

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Очолив місію, очевидно, головнокомандувач сухопутними військами Росії генерал Олег Салюков. Він провів інспекцію у військових частинах та підрозділах російських окупантів, що розташовані у Білорусі.

Салюков перевірив, наскільки російські солдати готові виконати завдання та забезпечувати "безпеку Союзної держави". Простіше кажучи, чи достатньо навичок в окупантів, аби вбивати українців, обстрілювати цивільні міста та мародерити і гвалтувати населення на окупованих ними ж територіях.

Додамо, що 11 січня росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами. Цей вантаж відправили з російського Омська ще 3 січня. Так, до Вітебської області прибули 40 вагонів, серед яких:

15 пасажирських;

10 критих зі спорядженням та боєприпасами;

15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб. Варто нагадати, що з початком нового року, Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі.

Що зараз відбувається на території Білорусі