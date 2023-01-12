Как отметили в министерстве обороны Беларуси, в республику прибыла целая комиссия минобороны страны-агрессоры.

Важно Россия ведет войну на истощение: в Генштабе раскрыли планы Кремля по Донетчине и Запорожью

Возглавил миссию, очевидно, главнокомандующий сухопутными войсками России генерал Олег Салюков. Он провел инспекцию в воинских частях и подразделениях российских оккупантов, расположенных в Беларуси.

Салюков проверил, насколько российские солдаты готовы выполнить задачи и обеспечивать "безопасность Союзного государства". Проще говоря, достаточно ли навыков у оккупантов, чтобы убивать украинцев, обстреливать гражданские города и мародерить и насиловать население на оккупированных ими территориях.

Добавим, что 11 января россияне перекинули в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами. Этот груз был отправлен из российского Омска еще 3 января. Так, в Витебскую область прибыли 40 вагонов, среди которых:

15 пассажирских;

10 крытых со снаряжением и боеприпасами;

15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в пассажирских вагонах могли находиться около 750 человек. Стоит напомнить, что с началом нового года Россия систематически перекидывает технику и личный состав в Беларусь.

Что сейчас происходит на территории Беларуси