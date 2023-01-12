Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, неспокойно будет во всех областях.
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Что ждет украинцев
Олег Жданов отметил, что российские военные во время учебы будут пытаться портить нервы украинцам. Впрочем, это будет касаться и Беларуси, а это значит и НАТО.
Нас ожидает практически 2 недели сплошных воздушных тревог. Мы должны быть к этому готовы,
– подчеркнул он.
Военный эксперт призвал украинцев осторожничать и следовать в укрытие после очередного объявления воздушной тревоги.
По его словам, за сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 16 авиационных ударов, и нанесли более 50 ударов реактивными системами залпового огня.
"В основном по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей", – подчеркнул Жданов.
Также тяжелая ситуация остается на линии фронта.
Олег Жданов рассказал, какая будет ситуация в Украине в течение двух недель: смотрите видео
Новости фронта
Жданов объяснил, что в Донецкой области сейчас усиленно работают ВСУ, поэтому сутки очень напряженные.
По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая.
"В Соледаре ситуация близка к критической. Город примерно на половину под нашим контролем", – объяснил военный эксперт.
Он отметил, что, несмотря ни на что, силы обороны Украины держатся и борются с врагом.
Что сейчас происходит на территории Беларуси
- На территории Беларуси в период с 16 января по 1 февраля проведут летные учения вместе с российскими войсками.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что главной целью лётно-тактических учений на территории Беларуси – будет определенная раздражительность как Украины, так и стран Балтии и Польши.
- Уже известно, что россияне будут использовать для обучения все полигоны на территории Беларуси.