Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, неспокойно будет во всех областях.

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Что ждет украинцев

Олег Жданов отметил, что российские военные во время учебы будут пытаться портить нервы украинцам. Впрочем, это будет касаться и Беларуси, а это значит и НАТО.

Нас ожидает практически 2 недели сплошных воздушных тревог. Мы должны быть к этому готовы,

– подчеркнул он.

Военный эксперт призвал украинцев осторожничать и следовать в укрытие после очередного объявления воздушной тревоги.

По его словам, за сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 16 авиационных ударов, и нанесли более 50 ударов реактивными системами залпового огня.

"В основном по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей", – подчеркнул Жданов.

Также тяжелая ситуация остается на линии фронта.

Олег Жданов рассказал, какая будет ситуация в Украине в течение двух недель: смотрите видео

Новости фронта

Жданов объяснил, что в Донецкой области сейчас усиленно работают ВСУ, поэтому сутки очень напряженные.

По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая.

"В Соледаре ситуация близка к критической. Город примерно на половину под нашим контролем", – объяснил военный эксперт.

Он отметил, что, несмотря ни на что, силы обороны Украины держатся и борются с врагом.

Что сейчас происходит на территории Беларуси