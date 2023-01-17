Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что белорусские СМИ сообщили, что в страну уже прилетели истребители и грузовые борта из России.

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По его словам, из Курска в Барановичи прилетело 4 истребителя Су-34 и 4 истребителя Су-30, а также 4 военно-транспортных самолета АН – три из них прилетели из России, а один уже находился в Беларуси.

То есть российская группировка войск сосредоточилась на аэродроме в Барановичах. Ведь с 16 января в Беларуси начались летно-тактические учения совместно белорусских и российских воздушных сил. Они продлятся 2 недели до 1 февраля,

– заявил Жданов.

По его мнению, в этом есть угроза. "Ведь Су-34 – это фронтовой бомбардировщик, а Су-30 – это многоцелевой самолет, который может нести ракеты класса воздуха – земля", – подчеркнул военный эксперт.

Как предположил Жданов, 4 самолета АН – это российский транспортник, вероятно, "Руслан" украинского происхождения, которые Россия производила в Воронеже.

"Она их клепала столько, сколько могла, пока Украина не прекратила поставлять комплектующие запчасти для них, в частности двигатели. Поэтому их в России достаточно много", – добавил эксперт.

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